مصادر: القاهرة أبلغت حكومة الوفاق الليبية بشروطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية

قالت مصادر إن مصر أبلغت حكومة الوفاق الليبية بشروطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية خلال لقاء جمع مسئولين مصريين مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.



وأوضحت المصادر أن اللقاء بحث إعادة التمثيل الدبلوماسى المصرى فى ليبيا، حيث أبلغت القاهرة حكومة الوفاق بشروطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، ومن بين تلك الشروط عدم تعرض المصريين فى ليبيا للمضايقات، بحسب ما نقلته قناة العربية.



كانت السفارة الليبية فى القاهرة قد أعلنت فى بيان صحفى عن اجتماع جمع القائم بأعمال السفارة الليبية طارق مصباح الحويج مع السفير نبيل الحبشى مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون المراسم والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارحية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج وممثلين عن إدارة شئون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، وبحضور عدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.



من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية السفير نبيل الحبشى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدى ترابطهما وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.



يأتى ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتى الخارجية فى البلدين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبى أواخر ديسمبر الماضى، والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية الليبى فى حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الخارجية سامح شكرى.



وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعا لمعالجة وحلحلة جميع الملفات العالقة بين البلدين. يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذى تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية.