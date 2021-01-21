قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يقع على عاتقه مسؤولية جسيمة لخدمة الأمريكيين، ذاكرًا أن فريقه يعمل مع حكومة تتمتع بأكبر قدر من الكرامة في العالم.

وطلب بايدن، في كلمة له من داخل البيت الأبيض، من فريق العمل الخاص به العمل بصدق لصالح البلاد، داعيا إياهم للبدء من جديد.

وأكد ضرورة التعامل باحترام فيما بين القيادات والشعب، لافتًا إلى غياب الاحترام خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أنه لا بد من التعامل معًا وتحمل المسؤولية، متابعًا: «سأقيل أي شخص يتعامل بغير احترام مع الشعب الأمريكي».

وذكر أنه يعمل من أجل الشعب، مضيفًا: «أعمل للشعب وهم من يدفعون راتبي، لذا سنعمل من دون كلل لتحقيق أهدافنا وسنعمل على تعافي الاقتصاد الأمريكي».

وأفاد بأنه سيدعم حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أن وجود الولايات المتحدة في اتفاقية المناخ يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا.