الأهلي يهزم جزيرة الورد ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر لرجال الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره فريق جزيرة الورد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 بطولة كأس مصر.

أقيمت المباراة على صالة استاد المنصورة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة ٢٥-١٨ ثم تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧ قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-٢٢.

وتأهل الأهلي بهذه النتيجة إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان الفريق تحت قيادة مدربه محمد مصيلحي قد نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في بطولة الدوري على مدى الأسابيع الماضية.