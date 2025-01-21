السفير نبيل فهمي: أشعر بالضيق مما حدث في مراسم تنصيب ترامب

علق السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، على مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال فهمي خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الاثنين، إنه شعر بالضيق مما حدث في مراسم التنصيب، مؤكدا أن هذه ليست هي أمريكا التي تريد قيادة العالم.

وأضاف أن ما حدث يعبر عن الولايات المتحدة هي دولة تريد حصد أكبر قدر من المكاسب بصرف النظر عن تأثير ذلك على الغير، مستشهدًا بإعلان ترامب أنه سيستعيد قناة بنما، وسيطبق ضرائب على المكسيك وكندا وسيطرد آلاف المشردين (في إشارة إلى المهاجرين).

ولفت إلى أن تصريحات ترامب جاءت حادة على نحو لا يخرج من دولة كبرى، مؤكدا أن مثل هذه الحدة تأتي من دولة تقاسي من المعاناة والمشكلات والأزمات.

وأوضح أنه جرت العادة أن الرؤساء المنتخبين يحرصون دائمًا على جمع الشمل سواء داخليًّا أو خارجيًّا.



وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.