إيلون ماسك يثير جدلا خلال تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلا خلال مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين بسبب إيماءة بدت شبيهة بتحية نازية.

ماسك، الذي يُعتبر أحد أقرب مستشاري ترامب، كان من بين المتحدثين على المنصة قبل وصول ترامب إلى "كابيتال وان أرينا" في واشنطن.

وخلال كلمته، شكر ماسك المؤيدين، ثم وضع يده اليمنى على قلبه وسرعان ما رفعها إلى الأعلى قائلا: "قلبي معكم"، قبل أن يكرر الإيماءة مرة أخرى.

وأشار مستخدمون على منصة "إكس" التي يمتلكها ماسك، إلى أن الإيماءة تشبه تحية نازية. وأعادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بث اللقطات عدة مرات، حيث قال أحد المذيعين إن المشاهدين أذكياء بما يكفي لتكوين رأيهم الخاص حول الأمر.

في البداية، لم يقدم ماسك أي تفسير لتصرفه، لكنه شارك عبر "إكس" لقطات لكلمته وللإيماءة المثيرة للجدل.

وقبيل أداء ترامب لليمين الدستورية، أعرب ماسك عن حماسه لما وصفه بـ"عودة الملك".

يذكر أن موقع تويتر حظر حساب ترامب بعد أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير 2021، لكن ماسك أعاد تفعيل الحساب عندما استحوذ على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2022.