باكستان: تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند تهديد خطير للأمن المائي والاستقرار الإقليمي

حذرت باكستان من أن تعليق الهند، أحادي الجانب، معاهدة مياه نهر السند يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي والاستقرار الإقليمي، وقالت إن الاتفاق التاريخي لا يزال ملزما قانونا ولا يمكن تغييره من قبل جانب واحد فقط.

وأدلى القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عثمان جادون، بهذه التصريحات خلال اجتماع المائدة المستديرة لسياسات الإفلاس المائي العالمي الذي استضافته البعثة الدائمة لكندا وجامعة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

ووصف جادون قرار الهند بأنه قرار دولة تستخدم المياه كسلاح عن عمد. وقال إن موقف باكستان لا لبس فيه: معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية المفعول قانونيا ولا تسمح بأي تعليق أو تعديل أحادي الجانب.

وفي بيان صحفي صادر عن البعثة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة، قال جادون إن خطوة الهند بتعليق العمل بالمعاهدة في إبريل الماضي وما أعقب ذلك من اضطرابات غير معلنة في تدفقات المياه في اتجاه مجرى النهر وحجب المعلومات المتعلقة بالمياه، ترقى إلى مستوى انتهاكات جوهرية للاتفاق.