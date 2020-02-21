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أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قبول استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكان المصري البورسعيدي قد خسر في آخر مبارياته أمام المقاولون العرب بنتيجة 4-0 وذلك ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأوضح المصري في بيان رسمي أنه قرر برئاسة الأستاذ سمير حلبية قبول الاعتذار المقدم من المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الكابتن إيهاب جلال، وكذلك أعضاء جهازه الفني عن عدم الاستمرار في تولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي.

كما قرر توقيع عقوبات إضافية على الثنائي فريد شوقي ومحمود وادي، وذلك بعد التجاوزات التي صدرت منهما في حق جماهير النادي المصري عقب نهاية مباراة المصري والمقاولون العرب بكأس مصر.