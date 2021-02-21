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السودان والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

السودان والإمارات
السودان والإمارات
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:08 م

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن اللقاء الذي عقد على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" في أبوظبي، ناقش المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في افتتاح الدورة ال(15) لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافديكس" 2021 ضمن أكثر من 79 شخصية عسكرية مهمة، ووفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية.

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