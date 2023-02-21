 مصدر بالأهلي عن أزمة والتر هودج : جميع المحترفين حصلوا على مستحقاتهم بالدولار - بوابة الشروق
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مصدر بالأهلي عن أزمة والتر هودج : جميع المحترفين حصلوا على مستحقاتهم بالدولار

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:42 م

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة وجود أزمة في مستحقات محترف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي البورتوريكي والتر هودج بالدولار وتأخر راتبه لمدة شهرين وتهديده بفسخ العقد.

وكانت أنباء قد ترددت حول عدم حصول والتر هودج على مستحقاته لمدة شهرين وطلب النادي تقاضي راتبه بالمصري وليس بالدولار وتهديده بفسخ العقد والرحيل للدوري اللبناني.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للشروق : "كل ما تم ذكره حول والتر هودج هو شائعة لا أساس لها من الصحة ".

وأضاف: "جميع المحترفين والأطقم الفنية في جميع اللعبات الجماعية بالنادي حصلوا على كامل مستحقاتهم بالدولار ولا يوجد أزمة في ذلك ".

وأتم : "والتر هودج حصل على راتب شهرين أمس بالدولار وغير صحيح أنه حصل على راتبه بالمصري ، كما أن النادي قام بدفع قيمة إيجار العقار الذي يسكن به فيالقاهرة بعد زيادة قيمة الإيجار مؤخرا ".

 

 


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