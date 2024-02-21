ماليزيا تمنح مزيدا من الوقت لنجل آخر لمهاتير محمد للإعلان عن ثروته

منحت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الماليزية، ابنا آخر من أبناء رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، مزيدا من الوقت للإعلان عن حجم ثروته، في ظل التحقيق القائم في أنشطتهما التجارية.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع منحت رجل الأعمال مخزني مهاتير، 30 يوما إضافيا للإعلان عن حجم أصوله، بحسب ما قاله متحدث باسم اللجنة في رسالة نصية، اليوم الأربعاء.



وتم إبلاغ مخزني في 26 من يناير، بأن أمامه 30 يوما للامتثال للقرار.



وأمرت اللجنة مخزني وشقيقه ميرزان مهاتير، بالإعلان عن كل الدخل الذي حصلا عليه منذ عام 1981، عندما صار والدهما رئيسا للوزراء للمرة الأولى.



وكثفت السلطات الماليزية التحقيقات المتعلقة بالقادة السابقين والمنافسين لرئيس الوزراء أنور إبراهيم منذ توليه السلطة في عام 2022 بناء على برنامج مكافحة الكسب غير المشروع. ومن بين الذين يشملهم التحقيق رئيسا الوزراء السابقين إسماعيل صبري يعقوب ومحيي الدين ياسين.