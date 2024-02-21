هاني فرحات: الليالي السعودية المصرية تخلق تكاملا وتعاونا بين البلدين

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أولى الليالي السعودية المصرية، التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وبالوجود الفني الضخم ودعم هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذي سيساهم في المزيد النجاحات.

وأكد هاني فرحات في بيان أن المفاجآت ستكون كبيرة خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات الفنية، مضيفًا: من الرقي والتقدم للفن العربي أن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الإمكانيات.

واختتم: شرف أن أكون في هذه الليلة على المسرح مع محمد منير، وما شاهدته في الليلة يبشر بأننا سنقدم أعمالًا عالمية، وشرفت بأن محمد منير طلب مني أن أصعد معه على المسرح لأنه النجم الاستثنائي، وإصراره على الغناء رغم ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل يؤكد أن الجميع لدية رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية استثنائية.