 السيسي يغادر السعودية عائدا إلى مصر بعد المشاركة في لقاء عربي غير رسمي حول فلسطين - بوابة الشروق
الجمعة 21 فبراير 2025 4:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيسي يغادر السعودية عائدا إلى مصر بعد المشاركة في لقاء عربي غير رسمي حول فلسطين


نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 4:25 م

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة السعودية الرياض عائدا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والأردن.


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