نتنياهو يأمر بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن "عملية مكثفة في الضفة الغربية بعد انفجار ثلاث حافلات خاوية من الركاب على الأقل في تل أبيب مساء الخميس.

وقال مكتب نتنياهو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن رئيس الوزراء أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية في الضفة الغربية بالإضافة إلى توجيه الشرطة وقوات الأمن "بزيادة الأنشطة الوقائية ضد الهجمات الإضافية في المدن الإسرائيلية".

وأضاف مكتب نتنياهو: "في أعقاب محاولة تنفيذ سلسلة من تفجيرات الحافلات الجماعية، أكمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوه تقييما أمنيا مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير الشاباك والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية".

وفي مساء الخميس، انفجرت ثلاث حافلات خاوية من الركاب على الأقل في ضاحية جنوبية من تل أبيب. ووفقا للتقارير الأولية، لم تسجل أي إصابات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خمس عبوات ناسفة كان من المفترض أن تنفجر في وقت واحد، لكن ثلاث عبوات فقط هي التي انفجرت.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في البداية بأن حافلتين انفجرتا في بات يام، ثم انفجرت حافلة أخرى لاحقا. كما أفادت قناة "كان" بأن الحافلات الثلاث المتضررة كانت متوقفة ولم يكن بهم ركاب وقت الانفجارات.