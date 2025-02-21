استطلاع: كثير من الناخبين في ألمانيا لم يحسموا قرارهم الانتخابي بعد

رغم تبقي أيام قليلة على الانتخابات العامة في ألمانيا، لم يحسم حوالي 20% من الناخبين قرارهم الانتخابي بعد، بحسب استطلاع للرأي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 77% قالوا إنهم اتخذوا قرارهم النهائي بشأن التصويت.

وشمل الاستطلاع 1880 شخصا في الفترة ما بين 17 و20 فبراير الجاري. وشملت فترة الاستطلاع أيضا فعاليات رئيسية في الحملة الانتخابية مثل مناظرات بين أبرز مرشحي الأحزاب للمنافسة على منصب المستشار.

وفي الاستطلاع، ارتفعت شعبية التحالف المسيحي المحافظ بمقدار نقطتين مئويتين ليحصل على تأييد 29% من الألمان، بينما استقرت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند 20%.

وفي المقابل تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 16%، بينما ارتفعت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 13%. وخسر حزب "اليسار" نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 8%، واستقرت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" عند 5%، والحزب الديمقراطي الحر عند نسبة 4%، ما يعني أنه قد لا يتمكن من دخول البرلمان الألماني بسبب عدم تجاوز عتبة الـ5%.

وتجرى الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) في ألمانيا بعد غد الأحد.