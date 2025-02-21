فريق تحقيق كويتي أمريكي بمقتل جنديين في تمرين ملاحظ الصحراء 4

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي تكليف فريق فني مشترك كويتي أمريكي للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي وقع يوم الأربعاء خلال التمرين الثنائي المشترك "ملاحظ الصحراء 4".



وأكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح خلال تواجده صباح الخميس في موقع الحادث بمنطقة الأديرع، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أعلنت مقتل اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية.

وذكرت رئاسة الأركان أن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.



كما زار وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله، الخميس، مستشفى الجهراء للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحادث الذي وقع مساء الأربعاء خلال التمرين المشترك "ملاحظ الصحراء 4".

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبد الله الصباح استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول الأوضاع الصحية للمصابين واطمأن على حالتهم.



جدير بالذكر أن الجيش الكويتي أعلن مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين للقوة البرية أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية مساء الأربعاء 19 فبراير 2025.