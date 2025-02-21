لجنة تشييع حسن نصرالله تتوقع حضورا يفوق قدرة الطرقات على الاستيعاب

أعلنت لجنة مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن حجم الحضور المتوقع في وداعه يفوق قدرة الطرقات على استيعابه في يوم واحد، مؤكدة أن الجماهير التي ستشارك في التشييع هي "أرفع ضيوف السيد الأمين".

ونفت اللجنة صحة ما يتم تداوله عن وجود بطاقات دخول، مشيرة إلى أنه سيتم نشر شاشات عرض في مختلف الطرقات لتمكين الحشود من متابعة المراسم، حتى لمن لم يتمكن من الوصول إلى الباحة القريبة من مكان التشييع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومن المقرر أن ينطلق موكب التشييع من المدينة الرياضية مرورا بشارع الشهيد قاسم سليماني، وصولاً إلى شارع المرقد الشريف، في حدث وصفته اللجنة بأنه "موعد لن ينساه أحرار العالم"، حيث بدأ المشاركون بالتوافد إلى بيروت من مختلف أنحاء العالم.

وحددت اللجنة الساعة الواحدة ظهرًا لانطلاق البرنامج الرسمي، الذي يتألف من 7 فقرات، داعية جميع المشاركين إلى اعتبار وقوفهم في الطرقات الممتدة بمثابة مشاركة فعلية في هذا الحدث التاريخي.