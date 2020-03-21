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هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق 21 مارس من كل عام.

وأرسلت الدكتورة مايا مرسي رسالة حب وتقدير وامتنان إلى كل أم مصرية فى عيدها، قائلة "كل أم هى رمز العطاء والمحبة والتضحية..كل أم تساند وطنها بغرس قيم الانتماء وحب الوطن فى أبنائها ..كل أم هى عماد الأسرة و الوطن والقدوة لأبنائها".

كما وجهت تحية خاصة فى عيد الأم إلى أم الشهيد التى ضحت بأعز ماتملك فداءا للوطن ومازالت تقدم.

ومن منطلق الظروف التى يمر بها الوطن والعالم أجمع حالياً مع انتشار فيروس كورونا المستجد covid19، جددت الدكتورة مايا مرسى مناشدتها لكل أم مصرية أن تواصل مسيرتها فى دعم وطنها بتوعية أبنائها بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس.