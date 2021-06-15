تستضيف محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن، في التخطيط والاستدامة والدراسات المتقدمة في الزراعة والغذاء والبيئة، والمقرر انعقاده على مدار 4 أيام.

ويقام المؤتمر في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسة بدعم الابتكار والأبحاث في موضوعات التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والغذاء، بهدف إيجاد حلول فعالة للتغلب على المخاطر البيئية التي تتعرض لها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

ويترأس المؤتمر، الدكتورة سهير قنديل - رئيس المؤتمر، ومحمد منير عيد مقرر المؤتمر، والدكتور أحمد القط أمين عام المؤتمر ، والدكتور أحمد غلاب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وكوكبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والبيئة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية.