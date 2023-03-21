بوتين: خطة السلام الصينية يمكن أن تكون أساسا لتسوية الأزمة في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة السلام الصينية يمكن اتخاذها كأساس لتسوية الأزمة في أوكرانيا، عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.



وذكر أن «خطة السلام الصينية تتقارب في الكثير من بنودها مع وجهة النظر الروسية»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وأمس الاثنين، شكك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقترحات بكين للسلام في أوكرانيا، في الوقت الذي يجري به الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة إلى موسكو.



وقال بلينكن للصحفيين: «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها».



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «الدعوة لوقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية سيدعم ويقوي الجانب الروسي».



ويجري شي زيارة مهمة إلى موسكو، حيث التقى بوتين في الكرملين بعيد وصوله العاصمة الروسية.



وتابع بلينكن: «هذه الزيارة تظهر أن الصين لا تشعر بضرورة محاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ترتكبها في أوكرانيا، وتوفر لها غطاء دبلوماسيا».



واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنه «إذا كانت الصين فعلا ملتزمة بوقف الحرب، عليها استخدام تأثيرها على روسيا لتنسحب من أوكرانيا».



وأكد أن الولايات المتحدة ترحب بأي مقترح يدعم السلام، مضيفًا: «المبادرة الصينية تتضمن نقاطا دعمناها كالأمن النووي وحل الأزمة الإنسانية، لكن النقطة الأساسية لأي مقترح يجب أن يضمن وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية».