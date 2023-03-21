روبرت مردوخ قطب الإعلام سيتزوج للمرة الخامسة في عمر الـ 92

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أعلن قطب الإعلام روبرت مردوخ، خطوبته من شريكته آن ليزلي سميث، القسيسة السابقة في الشرطة.

والتقى مردوخ، 92 عاما، وسميث، 66 عاما، في سبتمبر في حدث أقيم في مزرعته في كاليفورنيا.

وقال رجل الأعمال لصحيفة نيويورك بوست، إحدى مطبوعاته الخاصة "كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني كنت أعرف أن هذا سيكون آخر شيء لي. يستحسن أن يكون. أنا سعيد".