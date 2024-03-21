النيابة تطلب التحريات عن مصرع شخصين بحادث تصادم سيارتين في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول حادث مصرع شخصين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "ثقيل" بمقطورة، وسيارة ملاكي، وذلك أثناء سيرهما على الطريق الساحلي الدولي.

كما طلبت النيابة العامة مدها بالتقارير الفنية الخاصة بمعاينة موقع الحادث والحالة الفنية للسيارتين، وتقرير الطب الشرعي للضحيتين، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثث لأسرتهما لمواراتها الثرى، وبيان أقوالهم حال سماح حالتهم الصحية بذلك.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام نزلة كوبري منطقة "وادي القمر" مع وجود ضحايا.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي حي العجمي إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة وقوع التصادم بين السيارة رقم "س.ن.ف 7391"، ورخصة تسيير المقطورة منتهية، قيادة "م.أ.ح"، 58 عاما، سائق، والسيارة رقم "س.ر.ف 3783" ملاكي رخصة سارية، قيادة "م.ع.م"، 67 عاما، معاش.

وأظهر الفحص أنه أثناء سير السيارة الملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة النقل، ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني يمين الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي ومرافقه.

وجرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.