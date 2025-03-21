رد الفنان أحمد السقا، على تساؤل مفاده «عمرو محمود ياسين في بدايته حُورب في بدايته بسبب والده، هل تتوقع تكرار الموقف نفسه مع ابنك ياسين.. أم ستسنده حتى يصل إلى مرحلة البطولة؟».

وقال خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة: «في الوقت الحالي، عمرو محمود ياسين واحد من أفضل كتاب السيناريو في مصر، وأنا لست الأستاذ محمود ياسين، ولكن كل ما أملكه أني علمت ابني جيدًا، ودرس الإخراج والتمثيل والمونتاج والصوت وكتابة السيناريو، كل شيء له علاقة بالصناعة درسه».

وأشار إلى أن عمرو محمود ياسين استطاع أن يثبت نفسه ككاتب سيناريو متميز والتمثيل أصبح بالنسبة إليه هواية، متابعا: «مسألة أن أفرض ابني على الناس؛ الناس لا يمكن أن يُفرض عليها أحد، أما عمرو محمود ياسين استطاع أن يفرض نفسه على الناس ككاتب سيناريو، وهو الآن واحد من أفضل كتاب السيناريو، ويكتب أفكارًا بديعة، ويكفي أنه يحمل اسم الأستاذ الراحل محمود ياسين، أستاذنا جميعًا، والذي أنا شخصيا مدين له بفضل كبير».

ونفى تدخله في ترشيح ابنه ياسين لمسلسل «سيد الناس» مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بمشاركته إلا قبل التصوير، قائلا: «والله العظيم ما كنت أعرف أي شيء أقسم بالله، والله ما عرفت أي شيء غير قبل ما يبدأ التصوير بأسبوع، وقلت له أنا اللي عليَ عملته والباقي عليك، أكيد قلقان عليه، لكن لما إن شاء الله يقف على رجله، ويثبت للناس أنه يستحق سيكون جديرًا بأن أقف بجانبه».

وحول مشاهدته لأداء ياسين في المسلسل، قال إنه شاهد مشهدًا واحدًا فقط وأعجبه، واصفا إياه بأنه «خلوق ومحترم ومهذب».