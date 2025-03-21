وزير الطيران يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها، بمقر ديوان عام الوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة التنمية، بما يحقق تأثيرًا إيجابيًا ويساهم في خلق مستقبل أفضل.

شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعلاقات التعاون القائمة بين وزارة الطيران والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش الجانبان إمكانية فتح شراكة فعالة لضمان تقديم برامج تدريبية متطورة تُلبي احتياجات قطاع الطيران، بما يتكامل مع البرامج التدريبية التي تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب. كما تم بحث الحلول المستدامة التي تسعى لتعزيز الابتكار وإعداد قادة قادرين على مواكبة التطورات السريعة في مجال النقل الجوي.

وتناول اللقاء كذلك طبيعة البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لصالح العاملين بمختلف قطاعات الدولة، ودورها في تدريب وتنمية مهارات القيادات العليا والوسطى ومقدمي الخدمات وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والمهنية، بما يساهم في رفع كفاءتهم وتحقيق مستويات أداء متميزة.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور سامح الحفني بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة والريادة في قطاع الطيران.

كما أعرب عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في البرامج التدريبية المختلفة، بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لخلق كوادر بشرية ذات مستوى دولي وتأهيل قادة المستقبل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لقطاع الطيران المدني ودعمه المستمر للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدةً أن الأكاديمية تُعد محفزًا فكريًا للتقدم المعرفي، لدورها في تقديم برامج تدريبية متطورة تعتمد على حلول مبتكرة لتنمية رأس المال البشري.

كما أشارت إلى أن الأكاديمية نفذت ما يقرب من 200 برنامج تدريبي متنوع لأكثر من 37 ألف متدرب، مؤكدةً أن فلسفة التدريب بالأكاديمية تقوم على ورش العمل المتخصصة، والتدريب الميداني، والأنشطة الرياضية والثقافية، ونماذج المحاكاة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية واختبارات لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.