وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى التعاون مع الصين رغم الخلافات

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تعزيز التعاون مع الصين رغم الخلافات الجوهرية.

وقبل محادثاته مع نظيره الصيني وانج يي في إطار المشاورات المشتركة للحكومتين الألمانية والصينية، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إن "قطع الاتصال هو الطريق الخطأ من وجهة نظرنا".

ووصف ماس الصين بأنها شريك ومنافس وند منهجي "ويجب علينا الإبقاء على كل الأبعاد الثلاثة قيد النظر بالتساوي"، ورأى أن هذا الأمر يتطلب قنوات اتصال قادرة على تحمل الأعباء.

وأعرب ماس عن اعتقاده بأن الحوار البناء مع الصين مهم، وخاصة من أجل التغلب على صراعات، منها على سبيل المثال، الانقلاب العسكري في ميانمار وتداعياته المأساوية والخلاف مع إيران بخصوص ملفها النووي. وأكد ماس ضرورة الحديث مع حكومة بكين عن "قضايا صعبة" مثل حقوق الإنسان في الصين.

وجرت العادة على إجراء المشاورات المشتركة للحكومتين الألمانية والصينية بشكل متبادل في ألمانيا وفي الصين، برئاسة رئيسي الحكومتين، وحضور العديد من الوزراء، لكن بسبب جائحة كورونا تجرى مشاورات العام الحالي منذ الأسبوع الماضي من خلال إجراء محادثات وزارية فردية عبر الفيديو، على أن يتم عقد فيديو كونفرانس لمجلسي وزراء الدولتين برئاسة المستشارة انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج يوم الأربعاء المقبل.