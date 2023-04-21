نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يقدم استقالته بعد تحقيق بشأن التنمر

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قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد نتائج تحقيق بشأن مزاعم حول ممارسته للتنمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتم التحقيق بشأن راب لشهور على خلفية ثماني شكاوى بشأن سلوكه كوزير للخارجية، ووزير لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وخلال أول مهمة له كوزير للعدل.

وتلقى سوناك التقرير الخاص بالتحقيق أمس الخميس ويدرس النتيجة منذ ذلك الوقت.

وقال راب في خطاب استقالة لسوناك: "أكتب لأستقيل من حكومتك، بعد تسلم التقرير المترتب على تحقيق أجراه آدم تولي".

وأضاف: "دعوت إلى إجراء التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا خلص إلى أي نتيجة تتعلق بالتنمر أيا كانت. أعتقد أن وفائي بتعهدي أمر مهم".

وذكر سوناك: "لقد شرفت بخدمتك كنائب لرئيس الوزراء، ووزير للعدل، وفي منصب اللورد المستشار".

وتابع قائلا: "بينما أشعر بأنني ملزم أدبيا بقبول نتيجة التحقيق، فقد رفض التحقيق جميع المزاعم الموجهة ضدي باستثناء اثنين".

ولم تنشر الحكومة التحقيق الشامل بعد، لكن راب حذر في استقالته من أن نتائج التحقيق ستكون لها تبعات مسيئة للحكومة.