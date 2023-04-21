ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مسلسل تلت التلاتة منذ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب الغموض الذي يسيطر على الأحداث، إلا أن أداء الفنان محمد القس أثار جدلًا كبيرًا بين النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ عرض حلقات مسلسل تلت التلاتة، تسبب محمد القس في خلق حالة من الحيرة لدى الجمهور، الذي لم يستطع تحديد موقفه من شخصية أمجد التي يؤديها، فرغم كرههم له بسبب خيانته لزوجته في بداية الأحداث إلا أنهم تعاطفوا معه بعد ذلك.مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بقدرته على التلون وتقديم دور مختلف تمامًا عن شخصية "غازي" التي عرفه بها الجمهور المصري في مسلسل موضوع عائلي، حيث انتقل محمد القس بمهارة وإتقان من "الشرير الكوميدي" إلى شخصية تراجيدية ثرية استطاع من خلالها كسب تعاطف الناس مع "الشرير الخائن" ويرجع ذلك إلى تمكنه من إظهار الدواخل النفسية للشخصية بما تحمله من شر وخير، فقدم "أمجد" كإنسان وقع في فخ الخطيئة ولكنه لا يزال بداخله خير.

واتفق النقاد والمهتمون بتحليل المسلسلات مع الجمهور على مهارة محمد القس في تغيير جلده، مؤكدين أنه على الرغم من مواجهته صعوبة في التحدث باللهجة المصرية في بعض الأحيان إلا أن قدرته على التحكم في تعابير وجهه والتحدث بعينيه تغفر له ذلك.

ومن ضمن آراء النقاد "دور محمد القس في الحلقة الأولى أقوى الأدوار بتقمصه للشخصية وتجديده من نفسه وتنوعه في اختيار دور يختلف عن الكوميديا أو العنف.. محمد القس هو الحصان الأكثر سرعة ورهانًا على المكسب".



وجاءت التعليقات على أداء محمد كالآتي: "الحقيقة الراجل ده عينيه ووشه لما تشوفهم مش حاتقدر تنكر أبدًا إن ده حد عنده موهبة كبيرة أوي وإن إحنا قصاد حد حايوصل لحاجات مهمة وكبيرة في التمثيل والفن والسينما أكيد لإن حد بالتقل ده مكانه السينما.. كل مشاهده خاصة المشاهد الصامتة حاتحس إنك قدام فيلم".



"محمد القس لو أنت مش عارف إنه ممثل سعودي مش هتفرق إنه مصري في مسلسل رمضان ده، الحقيقة إنه عنده قبول رهيب وسبحان الله عارف يضحكك في الكوميدي من قلبك وكمان عارف يوترك معاه في الدراما."



“محمد القس عامل دور حد شرير بس بيوريك لما الموضوع بيكبر منه بيتحول لإيه لحد خايف.. شوف بجد لقطة لما عرف أنه مقتلش فريدة قتل أختها فريال شوف فضل يتكلم إزاي؟ طريقة كلامه، وشه، خضته وإتقانه للهجة المصرية أنا اتفاجئت معقول دة غازي بتاع موضوع عائلي؟!”



كما كانت هناك تعليقات أخرى طريفة منها: "أنا شايفة إنك تسلم نفسك يا أمجد.. البوليس هيبقى أحن عليك من أستاذة غادة عبد الرازق"، "أنا أول مرة خاين يصعب عليا.. أنا متعاطفة معاه جدًا وصعبان عليا".

جدير بالذكر أن مسلسل تلت التلاتة بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.