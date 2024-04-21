نتنياهو: سأتصدى لأي عقوبات تفرض على قواتنا

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتصدى لأي عقوبات تُفرض على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة عسكرية بجيش الاحتلال ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان "إذ اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، فسأتصدى لها بكل قوتي"، على حد تعبيره.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أمس السبت أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس على علم بهذا الأمر.