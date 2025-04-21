المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل

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- زعيم المعارضة يائير لابيد في فيديو: نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء

- زعيم حزب "الديمقراطيون" المعارض يائير غولان: نتنياهو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل وللقانون وعليه أن يرحل

وصفت المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطر على الأمن" بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في مقطع فيديو مسجل إن إفادة رئيس "الشاباك" "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".

وأضاف: "حاول نتنياهو استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية".

من جهته اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيون" المعارض يائير جولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون وأن عليه أن يرحل فورا".

فيما قال النائب الأسبق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف أن نتنياهو طالب بار "بالولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وطالبه باستخدام الخدمة السرية ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال سيادة القانون لتحقيق احتياجاته الشخصية".