الصين تحذر الدول من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة تضر بمصالحها

حذرت الصين، اليوم الاثنين، الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين .

وبدأت حكومات، من بينها حكومات تايوان واليابان وكوريا الجنوبية مفاوضات مع واشنطن بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا في الثاني من أبريل. وتم تم سريعا تعليق ضرائب الاستيراد ضد معظم البلدان بعدما أثارت حالة من الذعر في الأسواق، إلا أن ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل بشكل حاد ضد الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين... إذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة. الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الشهر الجاري إن الدول التي تتفاوض حاليا على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن "تتعامل مع الصين كمجموعة" مع واشنطن.

وذكرت الوزارة في البيان المنسوب إلى متحدث غير مسمى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الدول الأخرى تعتبر تنمرا اقتصاديا.

وجعل ترامب الصين هدفا لأعلى رسوم جمركية يفرضها، حيث فرض عدة جولات من الرسوم الجمركية ليصل إجمالي هذه الرسوم إلى 145% على الواردات الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.