بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيم

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والخدمية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبناء بورسعيد وزائريها خلال يوم شم النسيم.

وأكد محافظ بورسعيد، جاهزية مختلف القطاعات للتعامل مع أي طارئ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وشدد على تواجد القيادات التنفيذية والأطقم المعاونة ميدانيًا على مدار اليوم لمتابعة سير العمل والتعامل السريع مع أي ملاحظات، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

وشدد حبشي، على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري على الأسواق ومنافذ بيع الأسماك المدخنة والمملحة، لضمان سلامة المعروض من المنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع إقبال الأهالي على شراء الفسيخ والرنجة خلال الاحتفالات.

كما وجه برفع كفاءة الحدائق والشواطئ وأماكن التنزهات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، وخاصة منطقة شاطئ بورسعيد التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما تم التأكيد على جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف على الشاطئ تحسبًا لأي حالات طارئة.

وأكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات والحدائق العامة، مع التأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمستشفيات المحافظة، تحسبًا لأي حالات طارئة، وتكثيف التواجد الأمني في جميع الميادين والمناطق الحيوية، لضمان انتظام الحركة المرورية والحفاظ على الأمن والنظام العام.

وناشدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، في بيان لها المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الصادرة من الأجهزة التنفيذية، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن مرور الاحتفالات بأمان وسلام للجميع.