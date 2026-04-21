باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الهندية لمدة شهر آخر

دخل إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام الرحلات الهندية عامه الثاني، حيث مددت السلطات إغلاق المجال لفترة أخرى.

وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أنه وفقا لإشعار جديد أصدرته هيئة المطارات الباكستانية، فإن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الهندي سيستمر لمدة شهر آخر.

وينص الاشعار على أنه غير مسموح للطائرات المسجلة والمستأجرة والتجارية والعسكرية الهندية استخدام المجال الجوي الباكستاني خلال هذه الفترة.

و ينص الاشعار على أن الاغلاق سوف يستمر حتى الساعة الخامسة صباح يوم 24 مايو المقبل.

ويذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 23 أبريل 2025 في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين. ومنذ ذلك الحين تم تمديد الاغلاق عدة مرات.