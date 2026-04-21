بابا الفاتيكان يشيد بالبابا فرنسيس في الذكرى الأولى لوفاته

أشاد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الثلاثاء بالبابا فرنسيس في الذكرى السنوية الأولى لوفاته، متذكرا مواعظه بشأن رحمة الله ومبادراته للتضامن مع الفقراء.

وقال البابا" نشكر الرب على الهدية العظيمة المتمثلة في حياة فرنسيس للكنيسة والعالم".

وتحدث البابا باللغة الايطالية للصحفيين على متن الطائرة البابوية في طريقه من أنجولا إلى غينيا الاستوائية، أخر محطة في جولته الأفريقية التي شملت أربع دول.

وكان البابا فرنسيس قد توفى في اثنين عيد الفصح العام الماضي بعد إصابته بجلطة.

وفي كلمته للإشادة بالبابا فرنسبس أشار ليو بدقة إلى بعض من أكثر رسائل وعظات البابا فرنسيس التي لا تُنسى، وقال " لقد أعطى الكثير للكنيسة من خلال حياته و شهادته وكلماته ومبادراته".

وأضاف البابا" في كثير من الاحيان ما كان يفعله هو العيش بالقرب من الأفقر والأصغر والمرضى والأطفال وكبار السن".