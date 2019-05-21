بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمالاوي

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توجه الناخبون في مالاوي اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة في مالاوي أبرزهم الرئيس الحالي بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من الصعب التكهن بمن سوف يخرج فائزا في الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الذي يعتبر واحدا من أفقر الدول الأفريقية.

وتقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين هذه الانتخابات التي يحق لنحو 6 ملايين ناخب التصويت فيها لاختيار رئيس جديد بالإضافة إلى 193 عضوا بالبرلمان.