زيدان: ريال مدريد سيكون أفضل من دوني

علق زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على مسألة استمراره مع المرينجي، بعد الأنباء التي أفادت بعزمه الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فياريال، غدًا السبت، في ختام الليجا، والتي تحدث فيها عن مسألة رحيله، قائلًا:" في النهاية الشئ الأكثر أهمية ليس أنا وإنما الفريق وما سيحدث في مباراة فياريال، ما يشجعنا هو مباراة الغد ، تركيزنا منصب على اللقاء، مع كل ماحدث هذا العام، علينا أن نقدم 90 دقيقة جيدة من أجل التتويج بالليجا".

وأضاف:" سنلعب غدًا والشئ المهم هو المباراة، وسنرى لاحقًا مسألة بقائي، فالوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك ليس بالنسبة لي فقط ولكن فيما سيفعله النادي أيضًا، وضعنا كل طاقتنا في مباراة الغد، لن نضيع الوقت في الحديث عما سيحدث العام المقبل".

وأكد زيدان أن ريال مدريد سيكون أفضل بالتأكيد من دونه إذا استقر به الحال بالرحيل عن تدريب المرينجي.

وعن طريقة تعامل ريال مدريد مع مباراة فياريال، قال المدير الفني الفرنسي:" لقد كان الطريق صعبًا، إنها مباراة خاصة ووصلنا إلى هناك من أجل تقديم كل شئ، سنترك كل شئ على أرض الملعب، نعلم جيدًا أننا نواجه فريقًا يلعب بشكل جيد للغاية، ولكننا سنحاول الحصول على الثلاث نقاط".

وأجاب زيدان عما إذا كان هناك لومًا سيوجه للاعبي ريال مدريد حال إخفاقهم بالتتويج بالليجا، قائلًا:" لن يتم توجيه شيئًا للاعبين، لقد قدموا كل شئ في ظل العديد من الصعوبات، وألوم نفسي على أشياء كان من الممكن أن تكون أفضل، فأنا دائمًا ما أنتقد نفسي، أنا فائز وأقاتل من أجل الفوز، اللاعبين أيضًا يريدون تحقيق الفوز، وقد قدموا كل شئ دائمًا".

وأشار زيدان لعلاقة الحب المتبادلة بينه وبين لاعبيه، قائلًا:" أحب لاعبي فريق جدًا، لقد أنقذوني ببذل كل شئ، سأظل دائمًا ممتنًا لهم، لأنهم يعتقدون أن هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لي كمدير فني".

وتطرق زيدان للحديث عن راموس، قائلًا:" سيتواجد معنا في مباراة الغد، لقد تدرب بشكل طبيعي، لست مدربًا للمنتخب الإسباني، لو كنت كذلك لأخذته دائمًا معي في الفريق، فهو دائمًا ما يعطي كل شئ".

وأوضح أخر مستجدات الحالة البدنية لهازارد، قائلًا:" لديه شئ بسيط نسبيًا، لا نريد المخاطرة، إذا لم يتدرب سيحدث له شيئًا ما، لن يتواجد معنا في مباراة الغد".

وأتم زيدان حديثه عن عودتة مواطنه كريم بنزيما لقيادة هجوم منتخب فرنسا مجددًا، قائلًا:" لم يكن لي دورًا في عودته، وأنا سعيد للغاية من أجله لقدرته على اللعب لمنتخب فرنسا، سيستفيد المنتخب الفرنسي من بنزيما كثيرًا".

وتتعلق آمال ريال مدريد صاحب الـ81 نقطة في التتويج بلقب الليجا بتحقيق الفوز على فياريال وتعثر أتلتيكو مدريد المتصدر صحاب الـ83 نقطة سواء بالتعادل أو الهزيمة في مباراته الأخيرة من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني.