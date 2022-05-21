بولندا تسجل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت بولندا 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و5 آلاف و101، والوفيات إلى 116 ألفا و255.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و421 ألفا و890 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.