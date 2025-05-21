محافظ المنيا يشهد فعاليات قافلة طبية مجانية بمغاغة ويشيد بدعم المجتمع المدني لمنظومة الصحة

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، والتي نُظمت بالتعاون بين جامعة خاصة ومؤسسة خيرية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك في إطار تعزيز الجهود المجتمعية لدعم الخدمات الصحية ورفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمنظومة الصحية كأحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري، مؤكداً دعمه المستمر لكل مبادرات الصحة العامة والقوافل الطبية والعلاجية التي تستهدف تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وثمن الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين إيمانا بدورها الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم معهم، وفي إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل خاصة في مجال رفع مستوى الخدمة الطبية والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: الرمد، الباطنة، الأطفال، العظام، القلب والصدر، النساء والتوليد، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى خدمات التحاليل الطبية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالمجان منها عمليات المياه البيضاء والحول، وتوفير نظارات طبية بالمجان، كما شاركت كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية بتقديم خدمات الحشو والخلع والتنظيف مجانًا.

وشهدت القافلة إقبالا غير مسبوق من المواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المترددين والمرضى من كبار الأطباء والأخصائيين وإجراء الفحوصات بمختلف التخصصات الطبية بالمجان، مع توفير الأدوية التي يحتاج إليها المواطن بالمجان وتحويل الحالات التي تستحق إلى المستشفيات.

رافق المحافظ خلال الزيارة إيهاب عبد العظيم وسعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب، والدكتورة رنا رؤوف شادى عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكابتن محسن حته ممثل المجتمع المدني.