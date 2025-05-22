أمريكا: احتجاز المتهم بسرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي

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أمر قاض اتحادي، اليوم الأربعاء، باحتجاز رجل تم اتهامه بسرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قبل محاكمته.

وكان المتهم سرق حقيبة يد نوم، أثناء تناولها العشاء بمطعم تحت حماية عناصر الخدمة السرية.

وخلص القاضي ماثيو شاربو بعد جلسة استماع أن المشتبه به، ماريو بوستامانتي ليفا لا بد أن يظل محبوسا لأن هناك مخاوف من فراره إلى خارج البلاد.

ودفع بوستامانتي ليفا - 49 عاما، وهو من تشيلي ببراءته من اتهامات الاحتيال عبر الهاتف والسرقة بالإكراه وانتحال الشخصية الجسيم.

وذكر محققون أن كاميرات صورت بوستامانتي ليفا وهو يأخذ حقيبة يد نوم بيمنا كانت تتناول العشاء في مطعم في العاصمة واشنطن في 20 أبريل الماضي .

كما تم اتهام بوستامانتي ليفا بسرقة حقائب يد من شخصين آخرين في مطاعم أخرى في نفس الشهر .