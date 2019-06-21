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«كانتس» الأسترالية للطيران تعلن تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن مضيق هرمز

كانبرا - أ ش أ:
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 11:51 ص

أعلنت شركة "كانتس" الأسترالية للطيران تغيير مسار رحلاتها الجوية بعيدا عن مضيق هرمز وذلك عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار.

أفادت ذلك شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية في نبأ عاجل اليوم /الجمعة/ دون ذكر المزيد.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت، في وقت سابق اليوم، منع تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز على خلفية حادث إسقاط الطائرة الأمريكية.
يذكر أن التليفزيون الإيراني أعلن أمس أن الدفاع الجوي للحرس الإيراني أسقط طائرة أمريكية بدون طيار كانت قد اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأمريكي إن إيران أسقطت الطائرة "بلا مبرر"، مشيرا إلى أن الطائرة طائرة استطلاع كانت تحلق في الأجواء الدولية.


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