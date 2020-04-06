سفيرة أمريكا لدى الكويت: التوصل لحل دائم للنزاع الخليجي مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين

الكويت - د ب أ

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي هو مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين، لافتة إلى أن بلادها ستواصل دعم الجهود الكويتية للتوصل لحل دائم وقريب للأزمة الخليجية.

وقالت رومانوسكي في حوار مع صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر، غدا الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل على حث كل الأطراف المعنية على خوض محادثات جدية لإنهاء النزاع، مشيدة بجهود الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد والتي وصفتها بالمدروسة والمتواصلة لتحقيق وحدة الصف الخليجي.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقدير بلادها وبشدة لإسهامات الكويت وجهودها الدبلوماسية على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، متطلعة إلى أن يواصل البلدان الصديقان العمل معا في إطار شراكتهما المتينة في هذا المجال.

ولفتت رومانوسكي أن الكويت تتمتع بتاريخ طويل من التسامح والقبول الديني، موضحة أن بلادها ملتزمة بتعزيز الحريات الدينية حول العالم.

وكشفت السفيرة الأمريكية أن العقوبات الجديدة على سوريا بموجب قانون قيصر لا تهدف إلى إيذاء الشعب السوري ولكن لمحاسبة نظام الأسد على عنفه الذي أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين، موضحة أن بلادها ستواصل حملتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع في سوريا.