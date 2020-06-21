السودان يشيد بدعم المنظمة الدولية للهجرة لإعادة العالقين في الخارج

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، بدعم ومساهمة المنظمة الدولية للهجرة في إعادة السودانيين العالقين بسبب جائحة كورونا.

وقال عضو مجلس السيادة، لدي لقائه بالخرطوم اليوم الأحد مع رئيس بعثة المنظمة في السودان كاثرين نورثيق، إن الحكومة تُولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماما كبيرا وتبذل جهودا مقدرة حتى عودتهم للوطن.

من جانبها، أكدت رئيس البعثة كاثرين نورثيق دعم المنظمة للحكومة السودانية في جهودها الخاصة باعادة مواطنيها العالقين بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى المشاورات التي أجرتها مع وزارة الصحة السودانية والجهات ذات الصلة، بخصوص مساهمة المنظمة بشأن العالقين، لافتة إلى أن المنظمة لديها تواصل مع جهات عدة في مختلف أرجاء العالم لتقديم مساعداتها للعالقين السودانيين.