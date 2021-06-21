قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع الحالي في فلسطين قابل للانفجار في أي وقت وما حدث هذه المرة مختلف عن السابق بسبب تحرك كل المناطق الفلسطينية.

وأضاف خلال حوار لبرنامج «على مسؤوليتي» الذ يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك شخصية متشددة تحكم إسرائيل حاليا، مشيرا إلى أن شامير، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، قال لعمرو موسى عام 1991 إنه سيتفاوض مع الفلسطينيين علي مدار 10 سنوات دون حل .

وأشار إلى ضرورة اجتماع الرباعي العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المبعوث الأوروبي ليس لديه حل للقضية الفلسطينية ولكن يستمع إلى وجهات النظر.

وأوضح أن الفلسطينيين لن ينسوا العلم والنشيد الوطني، قائلا: «ليس لدي قلق علي الشعب الفلسطيني والفلسطيني متعلم بنسبة 100 %».

واختم أبو الغيط، متابعًا: «الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية لكن سيدفع الثمن من الكفاح فالشعوب لا تترك قضيتها».