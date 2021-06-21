وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات الأسبوع المقبل

يعتزم وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، القيام بزيارة لدولة الإمارات الأسبوع القادم.



وأفاد حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، والتابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن لابيد "سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات".



وأضاف الحساب أن لابيد سيحل ضيفا على وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وسيفتتح خلال الزيارة مقري سفارة إسرائيل في أبو ظبي وقنصليتها في دبي.



وكان بن زايد ولابيد قد أجريا اتصالا هاتفيا قبل أسبوع وبحثا فيه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.



يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا على اتفاق برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية.