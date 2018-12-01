السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخفف قيودها على المعبرين الواصلين مع غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد أن إسرائيل أبلغتها تخفيف قيودها على المعبرين الواصلين مع قطاع غزة بما يشمل إدخال البريد وتصدير المحاصيل الزراعية والملابس.

وذكرت هيئة الشئون المدنية الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية ستسمح غدا باستئناف الطرود البريدية إلى قطاع غزة وتصدير المحاصيل الزراعية إلى الخارج بعد توقف دام 40 يوما.

وواصلت إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون المخصص لمرور الأفراد مع قطاع غزة رغم مرور شهر على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

من جهته، كتب رئيس الهيئة حسين الشيخ على حاسهب في تويتر "‏طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة الاسرائيلية بفتح معابر قطاع غزة للأفراد والبضائع والسماح بالإستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، وتحرير كل البضائع المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية لتجار قطاع غزة".

واعتبر الشيخ أن "ما تم السماح به اليوم نأمل أن يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن أهلنا هناك" في إشارة إلى قطاع غزة.

كانت وزارة الزراعة في غزة قالت إن خسائر منع التسويق والتصدير الزراعي من القطاع بلغت 16 مليون دولار نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري للأسبوع السادس على التوالي ومنع التصدير.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إسرائيل لم تسمح سوى بدخول إمدادات طبية وحركة مرور محدودة من وإلى قطاع غزة فضلا عن أنها واصلت تقليص مساحة الصيد قبالة ساحل شاطئ بحر غزة إلى ستة أميال.

واستشهد 255 فلسطينيا فيما قتل 13 شخصا في إسرائيل خلال جولة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.