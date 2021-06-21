 موقع إسرائيلي: لابيد سيزور الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له - بوابة الشروق
الإثنين 21 يونيو 2021 7:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

موقع إسرائيلي: لابيد سيزور الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له

يائير لابيد
يائير لابيد
رويترز
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 6:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 6:53 ص

أفاد موقع "والا" العبري بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيزور دولة الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "في حال إتمام الزيارة فإن لابيد سيكون الوزير الإسرائيلي الأول الذي يزور الإمارات منذ التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين".

وأشار الموقع إلى أن "زيارة لابيد المرتقبة إلى الإمارات من المتوقع أن تكون زيارته الخارجية الأولى".

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه "سيجتمع خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد".

وأضاف الموقع: "ليس من الواضح حتى الآن إن كان لابيد سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زيارة. وفي حال تحقق الأمر، فإنه سيكون الاجتماع العلني الأول بين شخصية إسرائيلية وبين حاكم الإمارات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك