رئيس حماس في غزة: إسرائيل تمارس الابتزاز في حل الأزمة الإنسانية ويحذر من حدوث تصعيد

قال رئيس حركة "حماس" في غزة يحيي السنوار، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس "الابتزاز" في حل الأزمة الإنسانية في القطاع، محذرا من أن الأوضاع قد تتجه للتصعيد.

وقال السنوار، للصحفيين عقب لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في غزة ، إن حماس ستجري مباحثات مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد ضد الابتزاز الإسرائيلي.

وأوضح أن وفد الأمم المتحدة "استمع منا باهتمام ولكن للأسف الشديد ليس هناك أي بوادر تشير إلى وجود نوايا باتجاه حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي المجرم مستمر في ممارسة سياساته ضد القطاع ويحاول أن يبتزنا كشعب ومقاومة في موضوع تخفيف الأزمة الإنسانية".

وأكد السنوار أن قيادة حماس أبلغت ممثلي الأمم المتحدة "عدم قبولها بهذا الأمر، واصفا اللقاء بأنه "سيئ ولم يكن إيجابيا بالمطلق".

ويأتي اللقاء في ظل اتصالات تجري بين قيادة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة وجهات دولية وعربية بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية عقب جولة التوتر الأخيرة.