ميناء الإسكندرية: 15% زيادة في كميات البضائع المُتداولة خلال مايو الماضي

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات متزايدة في حجم التداول وحركة السفن للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفعت كميات البضائع المتداولة خلال شهر مايو 2021 بزيادة قدرها 15% عن المعدلات المحققة في شهر مايو من العام السابق، كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2.5 مليون طن خلال شهر مايو 2021.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن بضائع الصب الجاف وعلى رأسها القمح والحبوب شهدت زيادة خلال شهر مايو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 35% تليها في مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 22% ثم البضائع المحواة بواقع 15%.

وأضاف أن حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية شهدت ازديادا ملحوظا خلال شهر مايو 2021 عن مثيله من عام 2020 بواقع 12% تقريبا؛ وبلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب الجاف 32.5% وفي العبارات 20% وفي البضائع العامة 12.5%.

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر مايو 2021 في ظل تعليمات الإدارة العامة للميناء بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.