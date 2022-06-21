 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ539 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ539 مليون حالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 1:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 1:18 م

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم ارتفعت إلى 539 مليونا و719 ألفا و861 إصابة.

وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و320 ألفا و395 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ669 ألفا و161 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و890 حالة وفاة.


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