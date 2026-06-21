محافظ المنيا يدعو لتكثيف التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر الجماهيري التوعوي الأول حول تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، والذي أُقيم بمركز شباب البيهو بمركز سمالوط تحت عنوان: «نظام التأمين الصحي الشامل.. رؤية نحو مستقبل صحي أفضل لكل المصريين»، برعاية أحد الأحزاب، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لنشر الوعي بأهداف المنظومة الجديدة وأهميتها في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب علاء مكادي، والمهندس حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الجهات المعنية بالقطاع الصحي، وفرق عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشاركة واسعة من المواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء نظام صحي متطور ومستدام يحقق العدالة الصحية ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأشار كدواني إلى أن اختيار محافظة المنيا على رأس محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يستهدف تقديم خدماتها لنحو 7 ملايين مواطن، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك بنية تحتية صحية قوية تضم مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية متطورة ومؤهلة، وهو ما عزز جاهزيتها للانضمام إلى المنظومة وتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

ودعا المحافظ جميع وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعريف بالمزايا والخدمات التي توفرها للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع القومي ويدعم تطبيقه على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بالمحافظة، شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، موضحًا أن التوعية والتسجيل يمثلان مفتاح نجاح المنظومة.

وأشار النائب علاء مكادي إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازات الجمهورية الجديدة، وهدية مستحقة لأهالي المنيا لما توفره من مظلة صحية شاملة وخدمات علاجية متطورة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المهندس حلمي جاويش أن المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب الوطني في دعم جهود الدولة ونشر الوعي بالقضايا الوطنية المهمة، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضًا تقديميًا تناول أهداف ومزايا منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات التسجيل والاستفادة من خدماتها، كما استعرضت الدكتورة صفاء الجندي، استشاري الأشعة، أهمية المنظومة في توفير مظلة تأمينية شاملة لكافة الأسر والفئات الاجتماعية، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من المواطنين، حيث جرى استعراض خطوات التسجيل ومراحل تطبيق المنظومة، والرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية التي ستوفرها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة نحو بناء نظام صحي شامل ومستدام يضمن الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين.