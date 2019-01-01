 جامعة سوهاج تعلن الأعداد المقترحة لقبول الطلاب بكلياتها - بوابة الشروق
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جامعة سوهاج تعلن الأعداد المقترحة لقبول الطلاب بكلياتها

محمد عبد المجيد
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 12:58 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 12:58 ص
وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن تلك الأعداد هي المقترحة مبدئيا من قبل كليات الجامعة، والتي يبلغ عددهم 16 كلية بالإضافة إلى معهد التمريض.

حيث جاءت الأعداد كالتالي:
كلية التربية عام، اساسي، طفولة، تجاري 3300 
كلية التجارة انتظام 6000 
كلية التجارة انتساب موجه 4000 
كلية الآداب انتظام 4500
كلية الآداب انتساب موجه 3000
كلية الطب البشري 250
كلية العلوم 415
كلية التمريض 110
كلية الزراعة 300
كلية التعليم الصناعي 300
كلية الطب البيطري 155
كلية الهندسة 250
كلية الصيدلة 200
كلية التربية الرياضية 400
كلية الالسن 600
كلية الحقوق انتظام 315
كلية الحقوق انتساب موجه 170
كلية الاثار 450
كلية الحاسبات والمعلومات 120
معهد فني التمريض 100

وتابع رئيس الجامعة، أمس السبت، آخر الاستعدادات لانطلاق المعسكر الإرشادي والتوعوي "اعرف كليتك" والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل؛ لمساعدة طلاب الثانوية العامة أثناء تقدمهم للتنسيق وتعريفهم بالخدمات والإدارات التي يتعامل معها، كما تفقد عدد من المعامل المخصصة لإجراء عملية التنسيق.

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