جامعة سوهاج تعلن الأعداد المقترحة لقبول الطلاب بكلياتها

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن تلك الأعداد هي المقترحة مبدئيا من قبل كليات الجامعة، والتي يبلغ عددهم 16 كلية بالإضافة إلى معهد التمريض.



حيث جاءت الأعداد كالتالي:

كلية التربية عام، اساسي، طفولة، تجاري 3300

كلية التجارة انتظام 6000

كلية التجارة انتساب موجه 4000

كلية الآداب انتظام 4500

كلية الآداب انتساب موجه 3000

كلية الطب البشري 250

كلية العلوم 415

كلية التمريض 110

كلية الزراعة 300

كلية التعليم الصناعي 300

كلية الطب البيطري 155

كلية الهندسة 250

كلية الصيدلة 200

كلية التربية الرياضية 400

كلية الالسن 600

كلية الحقوق انتظام 315

كلية الحقوق انتساب موجه 170

كلية الاثار 450

كلية الحاسبات والمعلومات 120

معهد فني التمريض 100



وتابع رئيس الجامعة، أمس السبت، آخر الاستعدادات لانطلاق المعسكر الإرشادي والتوعوي "اعرف كليتك" والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل؛ لمساعدة طلاب الثانوية العامة أثناء تقدمهم للتنسيق وتعريفهم بالخدمات والإدارات التي يتعامل معها، كما تفقد عدد من المعامل المخصصة لإجراء عملية التنسيق.