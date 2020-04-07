صدر المجلد الثالث من كتاب (شي جين بينج.. حول الحكم والإدارة) لينضم إلى المجلد الأول للكتاب، والذي يغطي الفترة من الخامس عشر من نوفمبر عام 2012 حتى الثالث عشر من يونيو عام 2014، والمجلد الثاني الذي يغطي الفترة من 18 أغسطس 2014 حتى التاسع والعشرين من سبتمبر 2017.

يتكون المجلد الثالث لكتاب (شي جين بينج.. حول الحكم والإدارة) من 19 فصلا، يضم كلمات وأحاديث ورسائل وتوجيهات أدلى بها شي جين بينج، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة ما بين الثامن عشر من أكتوبر عام 2017 والثالث عشر من يناير عام 2020، وقد شارك في تحرير هذا الكتاب كل من مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني ومعهد تاريخ وآداب الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والمجموعة الصينية للنشر الدولي.

يغطي المجلد الثالث فترة بالغة الأهمية شهدت العديد من الأحداث الكبيرة على الصعيدين الصيني والعالمي، فقد احتفلت الصين خلالها بمرور سبعين عاما تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وعقدت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، وأقامت الدورتين الأولى والثانية لمعرض شانغهاي الدولي للاستيراد، والدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وقمة شيامين لمجموعة بريكس والاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - العربي وقمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي، وقمة هانغتشو لمجموعة العشرين، وغيرها من الفعاليات المحلية والدولية.

في هذه المناسبات وفي جولاته التفقدية والاجتماعات الحزبية ومؤتمرات العمل داخل الصين، وفي زياراته الخارجية ومشاركته في نشاطات خارج الصين، ألقى الرئيس شي جين بينج كلمات تعد وثائق تاريخية تعكس رؤية الصين وأفكار شي جين بينغ تجاه كافة القضايا التي تشغل الصين والعالم، بل هي بوصلة تحدد اتجاه الصين في المستقبل، ومن هنا تأتي أهمية المجلد الثالث لكتاب "شي جين بينغ.. حول الحكم والإدارة".

صدر المجلد باللغتين الصينية والإنجليزية، وسوف يصدر قريبا بعدة لغات من بينها اللغة العربية.